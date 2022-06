Gabriela Prioli espera seu primeiro filho

A apresentadora e comentarista Gabriela Prioli, de 36 anos, anunciou, que está grávida de 15 semanas do primeiro filho com o marido, o DJ e modelo Thiago Mansur. A revelação foi feita durante a coletiva de imprensa de seu programa À Prioli e confirmada por sua assessoria.

A previsão é que o bebê, cujo sexo ainda não foi revelado, chegue em dezembro de 2022. “Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando essa felicidade com a gente”, diz Gabriela.

Pelas próprias redes sociais, a amiga da cantora Anitta também compartilhou que a família estava crescendo e recebeu muitos comentários positivos e felicitações. “Não acredito. Deus abençoe”, escreveu Rafa Kalimann.

Pouco tempo após a revelação foi a vez de Anitta se manifestar. Pelas redes sociais ela anunciou que será madrinha da criança. “Vou ser dindinha novamente! Está vindo o bebê da Gabi e do Thiago, eles me contaram, mas me falaram que não podia contar pra ninguém porque era segredo. Nem acredito que a boca de caçapa da dindinha aguentou guardar esse segredo um tempão”, falou a artista.