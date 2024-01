Gaby Amarantos reflete sobre julgamentos do corpo feminino

A cantora Gaby Amarantos, de 45 anos, refletiu sobre julgamentos do corpo da mulher em uma postagem nas redes sociais, em que acumula mais de 800 mil seguidores.

“Reflexões sobre corpo, julgamentos, pressão estética, amor profundo, beleza natural, finitude, vitórias, mudanças, colheita, prosperidade e perdão”, escreveu a cantora, no Instagram. O post veio acompanhado de algumas fotos de Gaby nua.

Diversos amigos famosos elogiaram o ensaio de Gaby, dentre eles Marcos Veras, Marisa Orth e Fabiana Karla. “Deusa das águas doces”, postou Mateus Carrilho. “A própria mãe natureza provedora e acolhedora de toda a vida”, disse uma fã.

Temas como pressão estética e ideia de beleza feminina estão em alta nas últimas semanas, após Paolla Oliveira rebater críticas ao seu copo e pelo caso de Yasmin Brunet. Confinada no "BBB-24", a loira foi ironizada por Rodriguinho com comentários pejorativos sobre o seu corpo. O assunto repercutiu nas redes sociais. Em meio às críticas, o perfil no Instagram do cantor chegou a relatar que ele estava sendo ameaçado de morte. Desde então, o tema está em alta na mídia.