Gabz é confirmada como protagonista da novela "Mania de Você"

A atriz e cantora Gabz, conhecida do público por ter atuado em "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz" (2019) e "Amor Perfeito" (2023) será a protagonista de 'Mania de Você', substituta de "Renascer".

O convite para a atriz veio do próprio autor, João Emanuel Carneiro, e do diretor Carlos Araújo – com este, ela trabalhou ainda criança na novela "Ciranda de Pedra" (2008).

“Essa oportunidade significa muito para mim”, afirma a jovem, de 25 anos. “Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível. Estou estudando há muito tempo, e agora é o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de poder trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa”, completa ela.

Na produção, Gabz fará o papel de Viola, uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, Mavi (Chay Suede), o inescrupuloso empregado de uma grande empresa de cibersegurança. Lá, Viola se torna melhor amiga de Luana, que será feita por Agatha Moreira. O elenco também inclui nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício, Alanis Guillen e Thalita Carauta, entre outros.