Giovana Cordeiro diz que papel ajudou a superar momento difícil

Sucesso em "Mar do Sertão" (TV Globo), Giovana Cordeiro, de 26 anos, ganhou o coração dos telespectadores brasileiros na pele da trambiqueira Xaviera.

“Quando a Xaviera chegou na minha vida, eu estava passando por um momento delicado emocionalmente, estava bem abalada. Quando eu chegava pra gravar, ela me dava muito gás. Eu era tomada pela energia da Xaviera, era aquela alegria! Então, ela me trouxe essa presença e essa energia... Ela me trouxe um pouco mais de segurança”, reflete a atriz carioca.

A personagem inicialmente seria interpretada por Jéssica Ellen, que acabou desistindo do papel por conta de sua gestação. Giovana estava em viagem pela Chapada dos Veadeiros (GO), quando foi chamada para o teste de elenco.

“A cada banho de cachoeira que eu ia, eu falava: ‘Xaviera! Eu quero essa personagem pra mim, por favor, vai chegar, vai chegar...’. E chegou!”, relembra ela, aos risos.

Com a boa atuação e o destaque de sua personagem, Gi está sendo cotada para "Fuzuê", trama de estreia do autor Gustavo Reiz, na Globo. A novela tem previsão de estreia para julho de 2023.