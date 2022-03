Giovanna Antonelli se derrete ao ver filhas gostando de novela

Aos 46 anos, Giovanna Antonelli contou que, pela primeira vez, as filhas gêmeas estão acompanhando o trabalho dela na TV, como Paula, em "Quanto Mais Vida Melhor" (Globo). De acordo com a atriz, a trama conquistou Antonia e Sofia, de 11 anos, frutos de seu casamento com o diretor Leonardo Nogueira.

“Uma novela é uma obra longa, mais de 100 capítulos. Com a troca de corpos, há um ‘refresh’ para os atores e também para o público. Pela primeira vez na vida, minhas filhas estão vendo uma novela, e adoram. Elas não perdem um capítulo”, afirmou.

A carioca relembrou o início de sua carreira nas novelas e falou de um incômodo que sentia com a aparência no fim da adolescência. “Uma coisa que aconteceu aos 16 ou 17 anos de idade foi que descobri a depilação a laser. Eu tinha bastante cabelo. Isso me incomodava muito. Principalmente para gravar... Fiz o corpo inteiro (risos). A partir daí, mudou minha relação com a estética. Me tirou vários traumas, me incomodava muito”, contou ela, que iniciou o trabalho na TV, aos 13 anos, como assistente de palco do "Clube da Criança", programa da Angélica.