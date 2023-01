Giovanna Ewbank revela síndrome do filho e diz sentir ‘culpa absurda’

Em entrevista ao podcast 'Quem Pode, Pod', Giovanna Ewbank, de 36 anos, revelou que se sentiu muito culpada quando descobriu que o filho Bless, de 8 anos, tinha uma síndrome sensorial. Segundo ela, sempre que o garoto se sentia mal por algumas questões, ela tentava minimizar.

A síndrome faz com que o menino tenha a audição, o olfato e o tato muito aguçados. “Durante a pandemia, o Bless começou a ficar muito aéreo, algumas coisas que eu achava estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que uma médica o diagnosticou com uma síndrome sensorial”, explicou.

“Diversas vezes ele passava pela cozinha e falava: ‘Que cheiro forte!’. E eu falava: ‘Bless, para com isso. É frescura, filho! É o cheiro da cebola’. Quando ele pisava na grama, falava: ‘Me tira daqui’. E eu falava: ‘Filho, para de frescura, é só grama’”, emendou ela, chorando.

A artista paulista reforça que, “a culpa foi absurda”. Com Bruno Gagliasso, além de Bless, a loira têm os filhos Titi, 9, e Zyan, 2. “A gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno e de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Bless”, concluiu.