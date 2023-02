Giovanna Lancellotti aprimora o samba para o carnaval

Aos 29 anos, a atriz Giovanna Lancellotti, aceitou o desafio de desfilar pela primeira vez em uma escola de samba do carnaval carioca. O namorado, Gabriel David, fanático torcedor da Beija-Flor, teve parcela no convencimento para que ela aceitasse sair como destaque do carro abre-alas na próxima segunda-feira (20), na Sapucaí.

“Nunca me senti parte de uma agremiação, apesar de sempre admirar a festa. Há dois anos, quando comecei a namorar, fui sendo inserida gradualmente na comunidade de Nilópolis”, conta.

Para encarar a avenida em 2023, Lancellotti faz um “intensivão” com aulas de samba toda semana. “Entrei de cabeça e estou cheia de bolhas, mas amando”, afirma a artista, que é natural de Ribeirão Preto, em São Paulo.

“O Dança dos Famosos (do qual participou em 2019) me ajudou, mas meu samba nunca foi muito correto. Agora estou evoluindo. Não quero só dar tchauzinho na Avenida”, reforça. Gio ainda mantém mistério sobre sua fantasia. Ela se limitou a dizer que terá tons de dourado e vai remeter ao fogo e à Justiça.

A agremiação contesta a data da Independência do Brasil no enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência”.