Giovanna Lancellotti comemora chegada dos 30 anos

Giovanna Lancellotti comemorou 30 anos recentemente e está com muitos motivos para celebrar. Vem encarando papéis cada vez mais complexos, tem se jogado na carreira de empresária e vive um relacionamento estável com Gabriel David – que ela afirma ser sua alma gêmea.

De Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e há 13 anos morando no Rio, para onde se mudou com o sonho de seguir a carreira de atriz, Giovanna brinca que viveu 60 anos em 30: “Esses dias, estava pensando: ‘Será que agora vou começar a fazer mais mãe?’. São muitos questionamentos, dá uma ansiedade dessa fase que está por vir, mas sinto que estou lidando bem. Sinto que, dos meus 20 aos meus 30, ao mesmo tempo que parece que passou muito rápido, parece que não vivi 30, parece que vivi 60. Aconteceram tantas coisas dos meus 18 aos 30.”

Com a chegada da nova idade e da maturidade, a atriz espera colocar o pé no freio e desacelerar: “Estou feliz com essa chegada, todo mundo fala que é a melhor idade. Acho que essa ansiedade dos 20 e poucos, essa urgência vai abaixar um pouco, o que para mim vai ser bom, já que eu me considero uma pessoa ansiosa. Se esse lado abaixar um pouco com a maturidade, agradeço.”