Gisele Bündchen assume namoro com professor de jiu-jítsu

A top Gisele Bündchen, de 43 anos, abriu o jogo, mesmo que de forma tímida, sobre o romance com o professor brasileiro de jiu-jítsu Joaquim Valente. A revelação foi feita por ela a Ana Maria Braga no "Mais Você", desta sexta-feira (19).

Ana começou a mostrar alguns golpes que ela aprendeu com o instrutor e disse que tudo ficava ainda melhor por ele ser o namorado dela. Mesmo encabulada, a top confirmou a relação. “Ele ficou agora, faz pouco tempo, mas é muito legal mostrar para os homens que as mulheres é que mandam. Eu me sinto mais segura andando na rua”, disse.

Desde o rompimento com Tom Brady que Gisele não falava mais sobre sua vida íntima.

Durante a entrevista, a gaúcha disse que se sente “muito melhor aos 40 anos do que aos 20”, justamente pelas escolhas que fez. De lá para cá, Gisele conta que só evoluiu. Hoje, nem mais remédios toma. “Apenas chá. Sou a mulher do chá”, brincou. A mesma instrução ela dá aos filhos, que moram com ela na Flórida (EUA). “A saúde é a coisa mais importante. A vida é um presente e todos os dias a gente vai ter oportunidade de crescer, aprender e viver”, emendou.

Ana também lembrou da morte de Vânia, a mãe da top, e a fez chorar. Depois, a brasileira revelou que após a partida dela, está ainda mais conectada aos hábitos saudáveis. “Quero o bem de todos que eu amo.”