Gisele Bündchen retorna à Victoria’s Secret após 17 anos

Gisele Bündchen, de 43 anos, está de volta à Victoria’s Secret. Nesta quarta-feira (9), a modelo surgiu na campanha da marca ao lado das antigas colegas de passarela: Naomi Campbell, Adriana Lima e Candice Swanepoel, além de novos nomes como Hailey Bieber e Emily Ratajkowski.

Batizada de The Icons, o anúncio marca o retorno de Gisele ao posto de angel após 17 anos. A campanha é parte da estratégia de relançamento da tradicional grife de lingerie, que desde 2021 trabalha para mudar seu posicionamento no mercado após denúncias de assédio e críticas de promoção a uma cultura misógina ligadas à marca. Como parte deste novo momento da Victoria’s Secret, o seu desfile retornará após quase cinco anos de hiato em 26 de setembro.



“The Victoria’s Secret World Tour” será parte documentário e parte ‘evento de moda’ exibido pela plataforma de streaming Prime Video.

A top brasileira e ex do jogador Tom Brady não cruza as passarelas desde 2015, quando desfilou para a Colcci no SPFW.