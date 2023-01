Gisele Bündchen volta a trabalhar após divórcio

Seis anos após deixar as passarelas, Gisele Bündchen volta ao trabalho exibindo seu talento. A super modelo, de 42 anos, foi flagrada perto de Miami (EUA), fazendo uma sessão de fotos, segundo a revista People.

A publicação afirma que a brasileira vestia um maiô Versace roxo metálico com capuz. Em várias fotos, Bündchen, foi vista posando em postura sexy.

O retorno ao ofício que a deixou mundialmente famosa acontece três meses após o anúncio do divórcio entre ela e a estrela da NFL, o jogador Tom Brady, de 45 anos.

A modelo mais bem paga do mundo por 14 anos consecutivos parece estar voltando ao ritmo, segundo a publicação, após pausa para cuidar dos filhos Benjamin Rein, 12, e Vivian Lake, 9, e do enteado Jack, 15.

Recentemente a top foi flagrada se divertindo na Costa Rica, na companhia do professor brasileiro de jiu-jítsu Joaquim Valente, 34, aumentando os rumores de romance. Os boatos de que Gisele e Valente, estariam namorando começaram em novembro do ano passado. Ele tem uma academia de jiu-jítsu com irmão, nos Estados Unidos, onde a modelo e os filhos praticam a arte marcial.