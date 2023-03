Gisele revela motivo de divórcio: ‘objetivos de vida diferentes’

A modelo Gisele Bündchen, de 42 anos, falou pela primeira vez sobre o divórcio à revista norte-americana 'Vanity Fair'. A ex-esposa de Tom Brady chegou a chorar ao falar sobre o fim do relacionamento. “É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um certo jeito, e você fez tudo que podia”, disse a gaúcha, natural de Horizontina (RS).



“Você dá tudo o que tem para alcançar seu sonho”, explica. “Você dá cem por cento de si, e é doloroso quando não acaba do jeito que você esperava e pelo qual trabalhou, mas você só pode fazer a sua parte”, acrescenta.



Ela afirma que o casal não tinha mais os mesmos objetivos de vida e indicou que as dificuldades no relacionamento se iniciaram antes do atleta anunciar aposentadoria e depois voltar atrás.



“Às vezes vocês crescem juntos; às vezes você se distancia. Quando eu tinha 26 anos e ele 29 anos, nos conhecemos, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes”, explica.

A top e Brady tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian, além de Jack, fruto do relacionamento de Brady com a ex, Bridget Moynahan, a quem Gisele sempre abraçou como um filho.