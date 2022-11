Giulia Be lança ‘Disco Voador’, seu primeiro álbum

Aos 23 anos, Giulia Be lançou nesta semana seu primeiro álbum de estúdio, o "Disco Voador", já disponível em todas as plataformas de digitais.

O disco de estreia da cantora carioca conta com 13 faixas, sendo sete delas completamente inéditas. Entre as músicas já conhecidas pelo público que também fazem parte do álbum estão "LOKKO", "Desficava" e "Pessoa certa hora errada". Giulia compõe desde criança e dividiu a assinatura de algumas canções do álbum com o irmão, o compositor e produtor Dany Marinho.

O novo trabalho chega pouco tempo depois de outra estreia de Giulia, mas no cinema, como protagonista do longa "Depois do Universo" (Netflix). Na trama, a gata interpreta Nina, uma jovem em tratamento contra o lúpus que descobre um amor arrebatador ao lado de Gabriel (Henrique Zaga), um residente no hospital onde ela faz hemodiálise. “Acho que eu não estou tentando ser nada, eu estou simplesmente sendo. Gosto de dizer que a ‘Giulia finalmente vai Be’ (uma piada com o verbo inglês to be; ‘Giulia finalmente vai ser’)”, comenta ela, que tem três milhões de seguidores no Instagram.