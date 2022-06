Giulia Lins filha de Leandro Lima, faz sucesso como modelo

Sucesso como o peão Levi em "Pantanal" (Globo), o ator Leandro Lima celebrou a chegada do pequeno Toni, que nasceu dentro de um carro, recentemente. Ele é fruto do relacionamento do ator com a mulher, Flavia Lucini. O bebê, porém, não é o único filho do artista, de 40 anos. Ele é pai de Giulia Lins, de 22 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Assim como a madrasta, Giulia Lins é modelo. Com 1,71 metro e manequim 38, ela integra o elenco da mesma agência que cuida das carreiras de nomes como o ex-BBB Paulo André, o PA, Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini.

Nas redes sociais, Giulia compartilha momentos de descontração, cliques de ensaios fotográficos, além de cenas dos bastidores dos trabalhos que realiza e foi por lá que celebrou a chegada do irmão mais novo. “Meu coração pulsa de alegria... Que bênção é uma vida nova em nossas vidas. Eu só tenho motivos para comemorar. Vida a vida! Viva o Toni”, escreveu ela no Instagram. A bela, atualmente, mora em São Paulo.