Gkay comenta processo para desfazer harmonização

Após ficar um tempo afastada das redes sociais, GKay voltou e mostrou estar focada em retirar alguns dos seus procedimentos estéticos, incluindo partes da harmonização facial e até dos lábios.

“Acho que cheguei num momento em que queria retirar, acho que exagerei. Quando tirei, me senti muito bem. Gostei porque várias pessoas puderam conhecer e ver que é um procedimento reversível”, afirma ela.

“Fui, retirei, me senti maravilhosa, vi que não precisava daquilo tudo. Estou cuidando da minha pele, do meu cabelo que se recuperou depois de três cortes químicos seguidos”, completa. “Gosto muito do que vejo no espelho. Estou bem realizada, feliz”, finaliza a influenciadora.

Sobre o foco dará na carreira após essa pausa, a paraibana de 30 anos, foi enfática: “Eu não tenho um foco na minha carreira, digamos assim. Meu foco é a Farofa, que é o projeto da minha vida, mas eu gosto de ser uma pessoa múltipla”.

“Minha vida, em uma semana, tudo pode acontecer. Teve uma coisa que aprendi esse ano é que às vezes a gente planeja uma coisa, mas a gente esquece que, na verdade, quem faz nossos planos, é Deus. Depois que aprendi isso, tudo fluiu”, disse.