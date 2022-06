GKay perde a paciência com os ‘haters’

Aos 29 anos, a paraibana Gkay usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que têm recebido. Detonada por sua aparência, a criadora de conteúdo perdeu a paciência com os chamados ‘haters’, termo usado para denominar quem espalha mensagens de ódio na internet.

“Enquanto mais to sendo feliz, mais estou sendo criticada, por isso parei de ligar, porque prefiro que critiquem o que eu sou do que adorem um personagem. E se eu aparecer igual um ET, vou está sendo feliz do mesmo jeito porque essa sou eu, eu causo”, disparou ela. “Deixa eu ser feia em paz”, reforçou a loira.

Nas últimas semanas, a influenciadora recebeu duras críticas por sua aparência ‘plastificada’. Os comentários maldosos focam principalmente em sua barriga após fazer lipo 3D e os procedimentos estéticos que fez no rosto, como por exemplo, o preenchimento labial. Alguns internautas sugeriram que ela ficou parecendo com a cantora Madonna e a brasileira, Luísa Sonza.