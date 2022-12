Glória Pires está animada para seu primeiro trabalho como diretora

Aos 59 anos, Glória Pires é atriz, se arrisca como influenciadora digital, em seu perfil no Instagram, em que conta com 7 milhões de seguidores. E, está prestes a estrear como diretora. A artista que é mãe de Cléo, Antônia, Ana e do Bento, está tirando do papel um projeto de quatro anos sobre o maior e mundialmente mais premiado grupo de balé folclórico baiano.

“É uma história que pouca gente conhece e, além da cena que eles apresentam, o grupo tem um trabalho social de formação para o mercado de trabalho que é lindo!”, ressalta a atriz, que é casada com o cantor Orlando de Morais, há 34 anos.

Além disso, Glória planeja dirigir o primeiro longa de ficção e está confirmada em "Terra Vermelha", próxima novela da Globo. Na trama ela irá atuar ao lado de artistas como Cauã Reymond e Tony Ramos, de quem será esposa. Este será seu primeiro trabalho com Cauã: “Já nos conhecíamos, mas agora vamos atuar juntos e eu estou muito animada!”, afirma.