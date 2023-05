Goiana é a primeira mãe a disputar o Miss Universo Brasil

A goiana Renata Guerra Otoni, de 27 anos, tornou-se no domingo (7) Miss Goiás e é a primeira candidata mãe da história a disputar o título de Miss Universo Brasil, ainda sem data anunciada. Ao receber a coroa e fazer seu primeiro desfile, sua filha Samira, de apenas 4 anos, correu ao palco.

“Eu estou muito feliz com esse resultado. Que momento indescritível e histórico! A primeira mamãe no Miss Universo Brasil e também Miss Universo Goiás. É muito especial poder representar todas as mulheres goianas e todas as mães ...”, disse Guerra.

A vitória de Renata só foi possível, pois, em agosto passado, a competição tomou a decisão histórica de mudar as regras. A organização comunicou que, a partir de 2023, começaria a aceitar mulheres que sejam ou foram casadas, assim como grávidas ou que tenham filhos.

Natural de Anápolis, a 55 km de Goiânia, Renata é modelo, cantora, e já disputou de outros concursos. Ela já trabalhou como modelo no exterior e morou na Inglaterra, onde aprendeu a falar inglês.

Na disputa do Miss Goiás, ela representou a cidade de Alto Paraíso. A Miss Goiânia, Jéssica Alves, ficou em 2º lugar, seguida da Aparecida de Goiânia, Anna Boaro (3º); da Miss Piracanjuba, Izadora Alves (4ª); Miss Pontalina, Kailainny Fernanda (5ª); e Miss Anápolis, Isabela Figueiredo (6º).