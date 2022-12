Goiana, Tatiana Bertoncini, foi eleita Miss Brasil 2022

Aos 27 anos, Tatiana Bertoncini, foi eleita Miss Brasil 2022 Pró-Beleza pelo concurso oficial Miss e Mister Brasil que foi realizado pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza em São Paulo, no último domingo (18), na capital paulista.

A jovem é natural de Goiânia e tem 1,77 metros. Tatiana divide sua rotina de modelo e influenciadora digital, com a carreira de farmacêutica. Especializada em demarto, ela costuma mostrar os atendimentos que faz na área da saúde, em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 13 mil seguidores.

Ariana nata, Tatiana diz, que ao vencer o título, pretende “representar o povo brasileiro, um povo que luta cada dia, acolhedor e que sempre busca realizar seus sonhos com muita garra”.

“Sou apaixonada pelo nosso País. Darei o meu melhor para que cada brasileiro se sinta representado pelo meu reinado!”, ressalta a gata.

Tatiana reforça que o sonho de ser miss a acompanha desde criança, mas foi mudando com o tempo. “Hoje uma miss vai além de beleza. Ela é uma porta voz de seu povo de suas tradições e tem que influenciar as pessoas.”, explica.