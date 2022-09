Grávida de 7 meses, Gabriela Pugliesi reflete sobre mudanças no corpo

A influenciadora digital e musa fitness, Gabriela Pugliesi, de 37 anos, vem encantando os internautas ao compartilhar cliques na beira do mar na Península do Maraú, na Bahia, onde mora com o namorado, Túlio Dek.

Nas redes sociais, a loira costuma exibir o barrigão de 7 meses, à espera do primeiro filho, Lion, e divide com o público suas reflexões sobre as mudanças no corpo durante a gestação.

“Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez, porque eu era uma outra Gabriela… Talvez, porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa”, iniciou.

Gabriela continuou dizendo que nenhuma estética importava mais. “Nunca me senti tão bonita, tão poderosa e tão grata por ter esse corpo, que se transforma, que se adapta, que acolhe, e que, acima de tudo, não se cobra mais”, disse a influenciadora. “Uma mulher gerando uma vida é o estado mais alto de plenitude de um ser. É assim que eu me sinto”, definiu Pugliesi.