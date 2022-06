Gravidez muda rotina de Fernanda Vasconcellos

Desde 2005, quando passou por Malhação (Globo), a atriz Fernanda Vasconcellos emendou um trabalho atrás do outro. Foram novelas, séries e participações que se seguiram até 2016. Hoje, sua vida está em outro ritmo. Primeiro, ela mesma se afastou das novelas, depois veio a pandemia lhe tirando de outros projetos, e agora é a vez de priorizar a vida pessoal.

Aos 37 anos, a atriz está à espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Cássio Reis, 44. Ela, que anunciou a gravidez em fevereiro, não revela para quando está prevista a chegada do bebê, mas já se sabe que é um menino. Depois do parto, o retorno ao trabalho ainda é incerto, mas não deve demorar muito. “Estou morrendo de vontade de trabalhar, eu adoro”, afirma.

Ela, no entanto, pondera rapidamente: “Vou esperar para ver, com esse movimento de respeitar o que estou sentindo. Quando ficamos grávidas, abrimos mão das certezas”, afirma a atriz, cuja última novela foi Haja Coração (Globo, 2016).