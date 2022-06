Grazi Massafera assina com a Globo só 7 meses após encerrar contrato fixo

Aos 39 anos, Grazi Massafera, anunciou há cerca de sete meses o fim de seu contrato fixo com a Globo, após 16 anos de parceria exclusiva. Na ocasião, ela disse que voltaria “em breve”. E agora, a atriz acaba de assinar contrato para uma participação da nova novela das 21h.

O contrato será curto e foi confirmado pela assessoria da ex do ator Cauã Reymond. Ela será mãe da influenciadora e agora atriz Jade Picon, 20, em "Travessia", escrita por Glória Perez e que deve suceder “Pantanal” na grade da emissora. Mas seu personagem morrerá ainda nos primeiros capítulos.

Coincidência ou não, a escolha de Grazi para o papel une duas ex-BBBs. Grazi ficou em segundo lugar no "Big Brother Brasil 5" e Jade esteve na última edição do reality. Enquanto a primeira é um dos casos mais marcantes de ex-BBBs que se tornaram artistas, Jade despertou algumas desconfianças e críticas.

Apesar da participação acertada com a Globo, Grazi continua sendo uma das mais cotadas para protagonizar o remake de "Dona Beija", no HBO Max. De Wilson Aguiar Filho (1951-1991), o folhetim foi a primeira novela da extinta Rede Manchete, em 1986, com Maitê Proença no papel-título e direção de Herval Rossano.