Gwyneth Paltrow diz que rompimento de noivado com Brad Pitt partiu dela

Gwyneth Paltrow, de 50 anos, relembrou o relacionamento de três anos com Brad Pitt e todo o processo de separação. Ela contou, ao podcast Call Her Daddy, que a decisão de não prosseguir com o noivado partiu dela, pois não se sentia pronta para o compromisso.

O casal ficou junto de 1994 a 1997, eles se conheceram nos bastidores do filme 'Seven- Os Sete Pecados Capitais'. A atriz estadunidense diz que o romance foi amor à primeira vista. “Foi a coisa certa naquela época, mas foi muito difícil. Ele era nove anos mais velho que eu, então ele sabia o que queria, ele estava pronto...”, diz.

A loira afirma que ficou de coração partido após o término. Gwyneth contou que o pedido de casamento foi feito por Brad durante uma viagem à Argentina, mas que seis meses depois, ela decidiu terminar.

“Quando olho para trás, eu realmente era uma criança. Não tinha explorado quem eu era, o que era importante para mim, quais eram meus limites...”, reflete.

Paltrow também se relacionou por três anos com Ben Affleck e respondeu que os dois ex-namorados eram excelentes na cama.