Hailey Bieber nega rumores de gravidez

A modelo Hailey Bieber, de 25 anos, negou os rumores de que estaria grávida de seu marido, Justin Bieber, de 28. A artista, que antes utilizava o sobrenome Baldwin, comentou uma foto do perfil de notícias Radar Online, dizendo: “Eu não estou grávida, me deixe em paz”.

A publicação trazia a notícia de que “os fãs estão convencidos de que Hailey Bieber está grávida depois de passar no tapete vermelho do Grammy com o marido Justin Bieber”. A modelo esteve na cerimônia que ocorreu domingo (3) usando um vestido branco e solto, da marca Saint Laurent.

Na publicação, fãs também apoiaram ela e pediram respeito por seu corpo e privacidade. “Sinto muito que nossa sociedade esteja te pressionando tanto para ter um bebê, eles não têm ideia do que acontece com as portas fechadas”, escreveu uma.

“Desnecessário”, escreveu outro. “Parem de comentar sobre o corpo de outras pessoas”, pediu um terceiro internauta. “

Justin Bieber e Hailey se casaram no ano de 2018.