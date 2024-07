Hariany Almeida revela cuidados com o corpo para manter barriguinha ‘trincada’

Recentemente, as fotos da ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida nas redes sociais chamaram a atenção de seus seguidores. A gata tem mostrado um abdome trincado que até a cantora Maraisa brincou pedindo a receita para ela. Hari explicou ao GShow, que fez uma mudança no seu estilo de vida, buscando por hábitos alimentares mais saudáveis e mais nas atividades físicas.

“Mudei meus hábitos, alimentação saudável, meus treinos agora são mais funcionais. No momento, não estou me consultando com nenhum médico. Não sei exatamente quantos quilos perdi. Perdi percentual de gordura corporal e massa muscular, por isso que deu tanta diferença”, revelou a goiana.

A loira, de 26 anos, afirmou que não fez nenhum procedimento estético e garantiu que não tem lipoaspiração. “As pessoas sabem que tudo é por causa do meu estilo de vida. Estou me sentindo ótima, saudável e com o corpo que está me favorecendo mais, que é o meu natural. Fico muito feliz com os elogios”, disse.

Natural de Senador Canedo (GO), Hari está passando uns dias com a família no Reino Unido. Sua irmã, Rainay Almeida, mora em Londres com os filhos Pietro, de 5 anos, e Théo, de 1 ano, e o marido. Ela também viajou recentemente por Orlando e Miami (EUA). Ela acrescenta que mesmo viajando tenta manter a rotina de treinos em dia.