Iggy Azalea revela pedido bizarro de fã

A cantora Iggy Azalea, que já foi quatro vezes indicada ao Grammy, surpreendeu ao anunciar sua nova empreitada: a entrada no OnlyFans, plataforma que permite aos criadores monetizarem com conteúdo adulto.

Apesar, de anteriormente, ter dito que nunca se juntaria à plataforma, a rapper australiana, de 32 anos, admitiu que tem curtido produzir o material ousado. “É meu próprio trabalho, são minhas próprias ideias. Não sabia que poderia ser tão criativo”, reforça. “E eu não acho que devo pedir desculpas pelo fato de querer mercantilizar minhas próprias coisas”, continuou.

Iggy cobra atualmente dos assinantes US$ 25 (cerca de R$ 125) por mês, mas os usuários têm que pagar mais para ter acesso a conteúdo mais sexy. Entre os pedidos mais estranhos dos fãs, a loira revelou que alguns homens pedem mensagens com ofensas.

“Os homens me pagam para dizer a eles que são um pedaço de merda... Tipo, eles me enviam algo como US$ 600 (ou R$ 3 mil) apenas para enviar uma mensagem de voz com algo desse tipo”, contou a artista, que já lançou parcerias com Anitta e Pabllo Vittar.