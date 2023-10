Influenciadora brasileira é eleita “mulher perfeita” por revista internacional

A influenciadora Janaina Prazeres, de 35 anos, foi eleita a “mulher perfeita” pela edição norueguesa da Playboy. Para chegar ao resultado, a revista utilizou dados estabelecidos pela inteligência artificial.

Segundo a publicação, a brasileira possui as proporções corporais que representam o “ideal da perfeição feminina”, de acordo com a IA.

“Quem diria que aos 35 anos eu seria considerada a ‘mulher perfeita’, né? É um sonho para mim”, disse ela nos Stories, do seu perfil no Instagram - que conta com mais de 50 mil seguidores.

“Nunca busquei a perfeição, sempre busquei saúde e bem estar físico e psicológico”, acrescentou a loira, que mantém uma dieta equilibrada e faz treinos personalizados.

Janaina também costuma praticar algumas atividades inusitadas no seu tempo livre: “Eu faço pompoarismo e amo nadar pelada! Sempre busco novas formas de melhorar minha saúde”, completou.