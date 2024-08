Influenciadora diz faturar R$ 50 mil por mês realizando fetiches

A influenciadora Emanuelly Raquel, que faz sucesso nas redes sociais fazendo cosplay, revelou estar faturando até R$ 50 mil por mês de uma forma bem inusitada.

Em seu perfil numa plataforma de conteúdo adulto, a influenciadora revela que tem realizado o fetiche de homens que, segundo ela, sentem prazer em serem traídos.

Para realizar a fantasia, Emanuelly Raquel se relaciona com outros homens em seus vídeos fingindo ser a esposa do assinante. Esse fetiche é conhecido como cuckold e consiste no homem que gosta de observar a parceira com outros homens. Em português, o termo foi popularizado como “corno clássico”.

“Faço vários vídeos para corninhos, aliás é um fetiche que amo fazer! Eu finjo ser a esposa e traio ele com amigos, personal... É bem divertido!”, afirmou ela.