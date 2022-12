Influenciadora ‘garigata’ faz sucesso mostrando rotina

Aos 20 anos, Ester Santos foi apelidada de “Garigata”. A jovem vem fazendo sucesso nas redes sociais ao mostrar sua rotina como gari nas ruas de Juazeiro do Norte (CE).

No Instagram, Ester já conta com 122 mil seguidores. Além de, compartilhar o dia a dia da profissão, ela mostra hobbies e possui um destaque dos Stories batizado de “achados e perdidos”. Por lá, já conseguiu devolver documentos de identidade, agendas, chaves e cartões. Os objetos foram achados durante a varrição de ruas.

A carreira da cearense começou, a cerca de três anos, quando passava por necessidades. Recém separada e com um filho para criar, Esther contou com a ajuda de uma amiga, que já trabalhava limpeza urbana para conseguir uma vaga no atual trabalho.

“Fiquei desesperada quando falaram que eu não ia aguentar o rojão... O gerente da empresa me deu um voto de confiança”, relembra ela.

Contratada, ela passou a publicar vídeos expondo a profissão nas redes. O apelido, iniciado por quem morava e trabalhava na rota em que o caminhão de lixo passava, foi ganhando popularidade. Hoje, ela vai às ruas com a lixeira adesivada com os dizeres “Gari Gata” e chega a fazer publicidade para lojas locais.