Influenciadora Maira Gomez é homenageada com uma Barbie versão indígena

A Mattel lançará nesta semana uma série de modelos especiais da Barbie, em homenagem ao aniversário de 65 anos da boneca. Entre as novidades está uma versão da brasileira Maira Gomez, de 25 anos, indígena da tribo Tatuyo, do Amazonas.

Nas redes sociais, Maira usa o nome de Cunhaporanga, que significa “moça bonita”, e faz vídeos mostrando o dia a dia, os costumes e as crenças da comunidade, localizada a 34 quilômetros de Manaus. Ela tem 6,6 milhões de seguidores no Tik Tok e 485 mil no Instagram.

A edição especial da boneca terá uma única unidade, que foi dada de presente à influenciadora. A nova boneca se afasta do estereótipo da Barbie loira, tem longos cabelos pretos, colares grandes, brincos de penas, tiara e roupas feitas com materiais da natureza. Além disso, possui grafismos faciais (uma pintura sagrada de proteção) que são a marca registrada de Maira.

Maira conta que, na infância, brincava com arco e flecha, esconde-esconde e uma boneca tradicional Barbie. “Significa uma grande representatividade, pois também é uma maneira de mostrar que estamos quebrando tabus, não se limitando a uma única imagem de uma cultura”, ressaltou Gomez.