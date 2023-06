Ingrid Ohara revela que já teve "piriri" durante encontro

É de lei: o intestino sempre trai a gente nas horas mais inapropriadas. Com a Ingrid Ohara não foi diferente. No mais novo episódio do podcast Posso Mandar Áudio?, a influenciadora contou a Dani Calabresa sobre a vez em que teve um ‘piriri’ no meio de um encontro.

Ingrid tinha acabado de ficar solteira e começando a sair com outros garotos novamente. Por isso, ela resolveu dar uma chance para um menino que nem fazia tanto o seu tipo: “Ele tinha cara de corretinho, muito fofinho. Fui sair com ele e me levou pra comer. Amo quando me chamam para comer!”, revela.

Estava tudo indo muito bem, a comida chegou, eles comeram, até que... “Não sei o que aconteceu que começou a me dar uma dor de barriga, um ‘piriri’”. Ela precisou correr pro banheiro. E não foi só uma vez, não. Foram várias! A situação deixou o menino um pouco confuso e Ingrid com vontade de ir embora. “Só que eu não tinha nem beijado ele na boca!”, explica. E será que beijou mesmo assim?