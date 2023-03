Isa Scherer diz que ficou sem reação ao sofrer assédio: “Eu travo”

Isabella Scherer, de 27 anos, relatou no seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (17), alguns casos de assédio que sofreu ao longo da vida, devida à repercussão sobre o episódio de importunação sexual que aconteceu no "Big Brother Brasil 23" contra Dania Mendez.



A atriz, que é filha do ex-nadador brasileiro Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, explicou que, como algumas mulheres, fica ‘sem reação’ quando passa por uma situação dessas.

“Não reagir a um assédio, não significa consentimento. Infelizmente, muitas mulheres, que é o meu caso, se sentem muito coagidas e nervosas, e a primeira reação é travar... Eu não choro logo de cara, eu não berro, eu travo. É o que sempre aconteceu comigo nas inúmeras situações de assédio que eu passei, infelizmente”, contou. Ela ainda citou algumas ocasiões em que foi assediada, uma delas nos bastidores de uma novela, outra quando fazia autoescola e uma de quando tinha apenas 12 anos.

A loira, que foi campeã da 8ª temporada do "MasterChef Brasil", também revelou que teve um relacionamento abusivo por alguns anos. “Esse pra mim foi muito pesado, e as histórias são bem mais cabeludas. Não sei se consigo falar”, resumiu-se a dizer.