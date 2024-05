Isabela Matte fala sobre os desafios da maternidade

A empresária e influenciadora digital Isabela Matte, de 25 anos, concilia multifunções com a tarefa de ser mãe do casal, Maya, de 3 anos, e Leo, de 4 anos. Nome de peso para o pessoal da Geração Z (os nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e 2010), Isabela Matte fala como é vivenciar a maternidade e, ao mesmo tempo, ser educadora, filósofa, empreendedora, colunista, palestrante e mulher de Luan Assis, pai das crianças.

“A maternidade é uma aventura desafiadora e maravilhosa para qualquer mãe. Mas sendo uma mãe jovem de geração z, meu maior objetivo é trazer minha experiência com o contexto de mundo digital para ensinar meus filhos a aproveitarem o melhor das oportunidades, e a serem seres humanos com valores e princípios fortes”, afirma ela.

Com mais de 940 mil seguidores, no Instagram e autora do livro "O Jovem Digital: Repensando o Presente, Moldando o Futuro", Isabela também fala sobre a importância e o privilégio de ter uma rede de apoio:

“Não sei mesmo o que seria de mim sem a minha galera. Hoje, além do Luan, que é um pai excepcional, minha sogra é um anjo nas nossas vidas. Toda semana fica com eles, leva nos lugares mais legais e nos ajuda sem falar um A. Meus pais também sempre estão presentes”, conta.