Isabeli Fontana revela que agente fez pressão por aborto

Aos 39 anos, Isabeli Fontana revelou que seu ex-empresário incentivou que ela abortasse quando descobriu que estava grávida de Zion, fruto da relação com Álvaro Jacomossi. A maternidade entre modelos era considerada tabu na época.

“Depois que tive filhos, o quadril aumenta, é outro corpo. As modelos não tinham filhos no auge da carreira, eu fui a primeira. Estava bombando, morava em Nova York, era minha cara em todos os lugares. Aí engravidei”, relembrou ela, em entrevista ao "Vênus Podcast".

Como não era algo comum da época, Fontana revelou que sofreu pressão durante sua gravidez, seu agente, inclusive, teria incentivado que ela abortasse a criança. “Meu agente falou: ‘Você está louca? Você não vai ter esse filho, né?’ Falei: ‘Obvio que eu vou! Amo mais esse filho do que a mim mesma!’”. Todo mundo me falava: ‘Se tiver esse filho, sua carreira acabou’. Falei: ‘Então acabou, pois eu vou ter esse filho!’ aí aconteceu que eu tive o filho e minha carreira subiu ainda mais um pouco”, relatou.

O primogênito de Isabeli, Zion, tem hoje 19 anos e é estudante universitário de Tecnologia da Informação.