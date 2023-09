Isabella Santoni mantém mistério sobre vida amorosa

A atriz e diretora criativa Isabella Santoni, de 28 anos, faz questão de manter o mistério sobre a vida amorosa, mas afirma estar “bem feliz”. A artista carioca não assume um relacionamento desde o fim do noivado com o surfista Caio Vaz, em junho desde ano.

“Estar em um relacionamento é muito bom. Meu ciclo com o Caio se encerrou de uma maneira muito respeitosa. Foram seis anos juntos de uma parceria que deu certo. Fica a amizade, carinho e respeito. Agora prefiro deixar no mistério sobre isso (vida amorosa), mas estou bem feliz”, pontua a gata. “Se você estiver no seu processo de autoconhecimento, autocuidado e não deixar de ir atrás dos seus sonhos, não vai ter a necessidade de se reencontrar quando estiver solteira”, explica.

Isa acaba de retornar dos Estados Unidos. “Fiquei uma temporada lá fora, estudando. Eu já estudava no Brasil, mas lá é estudar na fonte. Foi um desafio atuar em outra língua, algo que eu nunca tinha feito. Acho que me instigou a querer voltar”, disse ela, que por conta da visibilidade global da série "Dom" (disponível em 240 países, por meio de plataformas de streamings), tem ganhado cada vez mais seguidores estrangeiros.