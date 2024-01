Isabelle Nogueira, do ‘BBB’, é musa do Boi Garantido

Integrante do 'Big Brother Brasil 24', Isabelle Nogueira, de 31 anos, é representante do Amazonas. A dançarina e influenciadora é natural de Manaus e musa do Boi Garantido no festival de Parintins, que acontece entre junho e julho na cidade amazonense.

A festa popular simboliza uma disputa a céu aberto entre duas agremiações folclóricas, a do Boi Garantido (vermelho) e a do Boi Caprichoso (azul). O festival é realizado anualmente desde 1965 e é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Amante dos animais, Isabelle tem amizade com um papagaio, uma arara e dois macaquinhos que moram em santuários de preservação que ela visita com frequência. Ela também tem animais domésticos, como o cãozinho Félix.

Solteira há pouco mais de um mês, Isabelle afirma que gosta de relacionamentos sérios e longos e que nunca entrou em aplicativos de paquera. A gata passou a integrar o reality show aos 45 do segundo tempo, como uma das integrantes do Puxadinho. Nas redes sociais, Isabelle tem se tornado uma das queridinhas por seu bom humor e seu jeito desinibido.