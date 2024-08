Isabelle Nogueira lamenta as queimadas na Amazônia

Manaus, capital do Amazonas, voltou a ser encoberta por uma densa camada de fumaça, resultado das queimadas que assolam a região. No início de agosto, o Estado registrou quase 3 mil focos de incêndio. A amazonense Isabelle Nogueira, a Cunhã, finalista do "BBB-24", está preocupada com a tragédia ambiental.

“É devastador ver nossa floresta, nosso pulmão do mundo, ser consumida pelo fogo dessa forma. A situação em Manaus é crítica, e o pior é que as previsões indicam que isso deve piorar nas próximas semanas. Precisamos agir agora para reverter esse cenário”, disse a influenciadora.

“As queimadas não são apenas uma questão ambiental, mas também uma questão social e de saúde pública. Precisamos conscientizar as pessoas de que a preservação da floresta é vital para todos nós, não só para quem vive aqui. A Amazônia é nossa, mas seu impacto se estende por todo o planeta”, reforça.

Isabelle ainda cobrou atenção da sociedade à temática ambiental. “Não podemos deixar que a ganância destrua o que é mais precioso para nós e para o mundo. É hora de agirmos, de nos unirmos, e de fazer a diferença”, disse ela em suas redes sociais.