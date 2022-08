Isadora Satie, a ‘Japonega’, quebra padrões na moda

Filha de um oriental e uma negra, Isadora Satie ganhou o apelido de "Japonega" ainda criança. A alcunha que ostenta com orgulho virou praticamente seu sobrenome. E, é com ele que despontou no mundo da moda.

Aos 28 anos, nascida em Florianópolis e morando em Palhoça, ambas em Santa Catarina, ela se tornou a modelo Isa Japonega em 2020. De lá para cá, fez diversos editoriais, posou para revistas e logo disse a que veio. “Sou uma mulher preta e amarela buscando representatividade real na indústria”, afirma ela.

Isa conta que nunca teve as passarelas e as sessões fotográficas como meta de sua carreira profissional. Formada em Jornalismo e Danças Urbanas, até pouco tempo dedicava-se a ministrar aulas em escolas de dança de sua cidade natal, além de ações pontuais em projetos sociais de Floripa. “O trabalho na moda começou quase que de repente. Até então, meu foco era atuar como professora de Danças Urbanas”, relembra.