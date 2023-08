Isis Valverde comenta sobre interpretar Ângela Diniz no cinema

Com previsão de estreia para o dia 31 deste mês nos cinemas brasileiros, o filme "Ângela" bordará a história da socialite mineira que foi brutalmente assassinada, em 1976. A atriz Isis Valverde, de 36 anos, dá vida à personagem principal.

Contando com roteiro de Duda de Almeida e direção de Hugo Prata, o filme trará os últimos meses de Ângela Diniz, vítima de um crime de feminicídio pelo seu então companheiro, Raul Street (Gabriel Braga Nunes), o Doca Street.

“A história da Ângela Diniz deve ser lembrada sempre, para que possamos mudar as coisas. Torço para que possamos ajudar mulheres que vivem situações de abuso como a dela. Provocar mudanças também é meu papel como atriz”, reflete.

Isis assume que durante sua preparação para o papel pesquisou sobre temas como violência contra mulheres, o que a tocou: “Mergulhei muito fundo nos meus sentimentos... Tudo isso mexeu muito comigo, emocionalmente”, conta.

“Apesar dos anos que separam o que aconteceu com a Ângela do presente, as questões que levaram à morte dela ainda estão muito presentes em nossa sociedade”, reforça.