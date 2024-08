Isis Valverde revela que viveu depressão pós-parto

Isis Valverde, de 37 anos, é mãe do garoto Rael, de 5 anos, fruto do seu casamento com André Resende. Em participação no programa "Sábia Ignorância" (GNT), comandado por Gabriela Prioli, a atriz mineira contou que passou por momentos difíceis no pós-parto.

Isis contou que, durante o puerpério, “chorava do nada, sentada na mesa” e, após alguns meses, percebeu que algo estava errado. “Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto”, disse a atriz.

“Foi muito delicado para mim, mas eu saí bem. Tive um contato bem rápido com a depressão pós-parto, mas foi bem forte para mim”, detalhou. Ela explicou ainda que contou com a ajuda profissional para lidar com a situação.

A famosa disse que só conseguiu sentir o “amor de mãe” oito meses após o nascimento do filho, quando, em certa manhã, foi recebida por um sorriso do bebê: “Ele me reconheceu! E ali foi a primeira conexão, depois que saí com aquele ‘ratinho’ da maternidade”, brincou.

Isis anunciou recentemente sua estreia no cinema internacional ao confirmar sua participação no filme "Alarum", ao lado do icônico ator Sylvester Stallone.