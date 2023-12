Ivete Sangalo relembra gravidez e diz que tentou disfarça

Ivete Sangalo, 51 anos, recordou a gestação de seu primogênito, Marcelo, hoje com 14 anos, em entrevista ao podcast Quem pode, pod.

“Estava ressabiada com a primeira perda. No trio do carnaval, eu descia para fazer xixi e olhava a calcinha com meio de ter algum sangramento”, afirmou a cantora baiana, que manteve sigilo sobre a gestação. Segundo ela, apenas a família, médicos e parte da equipe sabiam.

Ivete revelou que quem desconfiou da gestação foi o cantor Durval Lelys. “Cantei seis horas de trio, fui para casa e, aí, recebi uma mensagem de Durval Lelys: ‘E aí, minha irmã, beleza? Achei seu peito grandão. Será que você está grávida? Durval Lelys era a última pessoa que imaginei reparar”, diz.

A cantora que havia sofrido um aborto espontâneo na primeira gestação e, com isso, preferiu evitar falar sobre a gravidez. “Padre Marcelo disse que eu tinha que contar só com quatro meses. Encontrei ele em um dos camarins da Globo.”

Neste domingo (17), a 2ª temporada do "Pipoca da Ivete" chega ao fim com um programa especial: no palco, Veveta recebe a visita surpresa do marido Daniel Cady. Entre os convidados da atração estão Michel Teló, Deborah Secco e Renata Capucci.