Ivete Sangalo terá programa aos domingos: ‘Aprontar e divertir’

A cantora e apresentadora Ivete Sangalo, de 50 anos, vai comandar um programa só dela em julho na Globo. A novidade foi divulgada por ela mesma no programa "Mais Você". Apesar de ainda não ter muitos detalhes do conteúdo, ela quer “aprontar e divertir” com a nova atração.

“Vou estar novamente nas tardes de domingo juntinho com vocês num programa só meu, olha que sonho, estou muito chique. Um mix de coisas boas para a gente aprontar e se divertir”, disse a baiana.

A atração deverá ter brincadeiras, humor, música, convidados especiais e surpresas, tudo que possa contemplar a versatilidade dela, já vista em programas como o "The Masked Singer Brasil".

“Estou muito feliz com essa novidade, é um sonho antigo que sempre quis realizar. Quero todo mundo preparado”, emendou a cantora. Além de Ivete, o mês de julho será de muitas novidades na TV Globo. A partir do dia 4, Patrícia Poeta e Manoel Soares passarão a comandar o Encontro, e Fátima se dedicará ao The Voice. Além disso, Maria Beltrão vai para o É de Casa aos sábados.