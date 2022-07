Iza realiza sonho de cantar na África

A cantora Iza, de 31 anos, está radiante com o que vem acontecendo em sua carreira nos últimos meses. No domingo (3), a artista brasileira se apresentou pela primeira vez no continente africano. Ela subiu ao palco do Unitel Festa da Música 2022, em Luanda, em Angola, e animou os fãs com seus hits.

Em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (4) a diva fez questão de publicar registros e agradeceu pela performance, declarando que realizou um sonho.

“Não existem palavras pra descrever a sensação de participar desse festival! Eu amei cada segundo e realizei o sonho de pisar nessa terra tão incrível, de gente tão incrível, pra viver esse momento tão incrível!”, começou escrevendo.

“Não vejo a hora de voltar! Nunca acreditei que pudesse ver tantas pessoas como eu cantando a minha música do outro lado do mundo. Luanda, Angola, eu te amo!!!! Obrigada por esse encontro inesquecível!”, completou a cantora, que recebeu vários elogios nos comentários.