Iza reflete sobre data especial e fala sobre a chegada da filha

A cantora Iza, retornou às redes sociais após acusar o ex, o jogador Yuri Lima, de traição. Nesta quinta-feira (25), a artista celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Na publicação, Iza exaltou as mulheres negras que fizeram parte da sua história e falou sobre a chegada de Nala, sua filha.

“Nesse Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha parei pra refletir mais uma vez que sou muito abençoada por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta. Hoje sei que ocupo esse lugar representando tantas mulheres, mas antes de mim vieram outras que me inspiraram e abriram caminhos. Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse!”, disse.

Grávida de seis meses, Iza ressaltou que espera ser referência para filha: “E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco pra eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser pra ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram pra mim”, concluiu.

Recentemente, a famosa falou em entrevista ao programa "Conversa com Bial", como deseja o futuro para herdeira. “Eu quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa”, disse.