Izabela Cunha abre o jogo sobre o fim do relacionamento com Luan Santana

A modelo e influenciadora Izabela Cunha, de 26 anos, falou sobre o relacionamento com o cantor Luan Santana após o término em maio deste ano. Ao responder uma seguidora no Instagram que questionou o silêncio do ex-casal, a loira disse que a decisão foi melhor para ambos.

“Não estamos mais juntos... foi o melhor para os dois! Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, escreveu.

O ex-casal estava junto há um ano e meio. Oito meses após assumirem o namoro em novembro de 2021, eles anunciaram o noivado. Sempre discretos, a relação teve início cerca de um ano após o cantor terminar com Jade Magalhães, com quem ficou por 12 anos e também chegou a ficar noivo.

O romance com Izabela, no entanto, já vinha sendo especulado pelos fãs desde fevereiro de 2021.

Iza, tem mais de 345 mil seguidores só no Instagram. Ela é estudante de Moda e chegou a fazer alguns trabalhos fora do Brasil, participando, inclusive, de um dos clipes de Luan Santana: em "A Ilha".