Jéssica Ellen curte a primeira gestação

A atriz, cantora e compositora Jéssica Ellen, de 29 anos, publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que mostra pela primeira vez sua barriga de grávida. A intérprete da professora Camila na novela "Amor de Mãe" (Globo) está esperando seu primeiro filho com o noivo, Dan Ferreira.

Eles ficaram noivos em dezembro do ano passado e se conheceram em 2012, quando trabalharam juntos em "Malhação". Primeiro, construíram uma grande amizade. Com o tempo, no entanto, o sentimento foi se transformando em algo mais forte e decidiram dar uma chance ao amor.

Sempre muito discreta, a carioca surgiu fazendo uma selfie no elevador, vestida com um cropped e uma saia com estampa de oncinha. Na legenda: ‘Oi, neném!”. O pai do bebê foi um dos primeiros a comentar: “Como eu amo vocês”, disse ele. “Linda demais”, “Amor demais nessa foto”, “A mamãe mais linda do Brasil”, “Linda e perfeita demais”, disseram alguns comentários de fãs.