Jéssica Ellen será a protagonista de próxima novela da Globo

Nathalia Dill mal estreou na Globo como protagonista de "Família é Tudo" e a Globo já tem o nome da mocinha da próxima novela na faixa das 19h: Jéssica Ellen. A atriz, dançarina e compositora, de 31 anos, foi escolhida para encabeçar o elenco da trama escrita por Claudia Souto, ainda sem nome definido, e com estreia prevista para setembro.

Jéssica irá interpretar Madalena, filha de um motorista de ônibus de uma grande viação no Rio de Janeiro, onde a história será ambientada. A reportagem apurou que a direção está na fase de fechar os nomes dos atores do elenco e as gravações começam em julho.

A atriz chegou a ser escalada para interpretar Xaviera, em “Mar do Sertão”(2022), mas engravidou e a personagem ficou com Giovana Cordeiro. Jéssica é mãe de Máli, fruto da união com o também ator Dan Ferreira. O menino nasceu em dezembro de 2022.

A carioca atuou em outras produções da emissora: "Malhação" (2012), "Geração Brasil" (2014), Totalmente Demais (2016), "Justiça" (2016) e "Amor de Mãe" (2021).