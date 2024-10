Júlia Fox diz que se arrepende de ter namorado com Kanye West

A atriz Julia Fox, de 34 anos, viveu um breve relacionamento com o cantor Kanye West, de 47 anos, em 2022. Em entrevista ao jornal inglês The Times, ela afirmou ter se arrependido do envolvimento com o rapper. “Fui usada como peão”, relatou.



“Lamento muito esse relacionamento. Foram apenas algumas semanas, mas o suficiente para uma vida inteira”, afirmou. Os dois se conheceram no final de 2021, pouco tempo após a separação do cantor com a socialite Kim Kardashian.



Fox ainda destacou que não teve a intenção de tornar o relacionamento público. “Não foi ideia minha”, disse. “Se eu pensei alguma coisa foi ‘deveríamos esperar’, e então, ‘bum’, foi feito pelas minhas costas. Percebi bem rápido que estava sendo usada como um peão”, completou a atriz que nasceu em Milão (Itália), mas também tem cidadania norte-americana.



Julia Fox relembrou que durante o relacionamento estava em um momento desconfortável. “Eu não queria ser conhecida por ser namorada de ninguém.”