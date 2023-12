Jade Picon aprendeu a se escutar após experiência traumática

Jade Picon revelou que foi vítima de importunação sexual aos 15 anos. Sincera e sem poupar detalhes, a influenciadora digital revelou tudo o que aconteceu em uma conversa com a psicanalista Manuela Xavier.



“Um dia eu estava em um intercâmbio, na Inglaterra e, ao voltar da escola, vi que tinha uma pessoa parada na frente do meu prédio. Eu estava com duas amigas. Estranhei essa pessoa e o fato dela esperar a gente entrar no prédio para nos seguir.”



Jade contou que, apesar de ter sentido algo ruim, resolveu ignorar e, foi então, que o momento aconteceu. “Era como se algo me puxasse para trás. Parece que tudo ficou em slow motion. Achei que eu estava maluca. Não deu outra: a gente entrou (no elevador), ele entrou e passou a mão na gente. Foi um terror. Chamamos a polícia. Foi bem caótico, traumático”, detalhou.



A influenciadora digital disse que, a partir daquele momento, decidiu que não ignoraria mais seus sentimentos. ”Decidi: eu nunca mais não vou me escutar”.