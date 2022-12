Jade Picon conta que chorou na terapia ao lembrar de infância

Jade Picon, de 21 anos, comentou sobre suas sessões de terapia. Por meio de suas redes sociais, a atriz e ex-BBB contou que chorou ao relembrar momentos de sua infância.

“Nossa, gente! E termina a noite chorando. Terapia, foi! Caramba, que doido né? De um tempo para cá, eu tenho me interessado por lembrar da minha infância e de coisas que eu passei, que eu vivi e que possam ter algum nexo com as coisas da minha vida de hoje. Algumas características minhas e é muito doido, né? Você dar esse mergulho no seu passado. Vocês podem ver que é bem intenso também”, iniciou ela.

“Estou ficando muito impressionada… E é impressionante quantas coisas eu já descobri desde então, mesmo. Coisas que para mim já eram certas”, confessou.

“Mas seguimos agora dando um mergulho mais fundo e muito bom estar tendo isso. Esse insight, esse despertar tão nova e com 21 anos. Eu lembro coisas de 10, 15 anos atrás... A gente repete coisas que nem são nossas, que vimos nossos pais ou alguém fazendo e a gente faz. E é bom aprender logo, mas não ter que aprender isso daqui 20 anos”, explicou ela, que está no ar na novela "Travessia" (Globo).